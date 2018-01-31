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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon

30 Ocak 2018, Salı
Adana merkezli 3 ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyonda vakfın kurucusu Alpaslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Vakfın Başkanı Alpaslan Kuytul FETÖ’yü ve PYD’yi öven provokatif açıklamaları kamuoyundan büyük tepki toplamıştı.
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