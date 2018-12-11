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Fransa'da silahlı saldırı

11 Aralık 2018, Salı

Fransa’nın Strazburg kentinde Noel pazarının yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


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