Fransa'da silahlı saldırı

Fransa’nın Strazburg kentinde Noel pazarının yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Fransa'da silahlı saldırı11 Aralık 2018, Salı
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