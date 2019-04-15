Kurulduğu ilk günden bu yana yaptığı yalan haberlerle algı oyunu yapan FOX TV ve Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, bu kez de İstanbul'daki yerel seçim sonuçları ile ilgili karar verecek olan YSK üyeleri hakkında "tarafsız değiller" iması yaparak algı oluşturmaya çalıştı. YSK'nın tarafsızlığının yeniden seçim kararı vermemesi ile paralel olduğunu ima eden Portakal, bu şekilde kurul üyeleri üzerinde baskı oluşturmaya çalıştı.
FOX TV'de Fatih Portakal'dan YSK'ya baskı15.04.2019 20:22
- Son dakika... Paris'teki dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın! 850 yıllık kule böyle yıkıldı
- İntihar için çatıya çıktı, 'Beni kameraya çekin' diye seslendi
- Paris'teki dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın
- Seçim iptal edilirse CHP ne yapacak? İşte CHP'nin 'B' planı
- FOX TV'de Fatih Portakal'dan YSK'ya baskı
- Canan Kaftancıoğlu, Maltepe'de sayım yapıldığı sırada Hakim Süleyman Bayar ile ne görüştü?
- Mansur Yavaş koltuğa oturur oturmaz değişti
- Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü
- İzmir'de şaşırtan görüntü! Kar yağmış gibi bir anda beyaza büründü
- Başkan Erdoğan'dan Merhume Fatma Aydın için Yasin-i Şerif
- 2019 asgari ücret brüt net ne kadar? AGİ brüt ücreti kaç TL oldu? AGİ asgari geçim indirimi asgari ücretin içinde mi?
- Bitlis’te PKK sığınağında patlayıcılar ele geçirildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.