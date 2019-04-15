FOX TV'de Fatih Portakal'dan YSK'ya baskı 15.04.2019 20:22

Kurulduğu ilk günden bu yana yaptığı yalan haberlerle algı oyunu yapan FOX TV ve Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, bu kez de İstanbul'daki yerel seçim sonuçları ile ilgili karar verecek olan YSK üyeleri hakkında "tarafsız değiller" iması yaparak algı oluşturmaya çalıştı. YSK'nın tarafsızlığının yeniden seçim kararı vermemesi ile paralel olduğunu ima eden Portakal, bu şekilde kurul üyeleri üzerinde baskı oluşturmaya çalıştı.