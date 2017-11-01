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FOX, FETÖ'cü Ercan Gün'e desteğe devam ediyor

31 Ekim 2017, Salı
FOX TV, FETÖ militanı Ercan Gün'e sahip çıkarak suç ortaklığına ısrarla devam ediyor. Hrant Dink cinayetinde rolü olan ve telefonunda ByLock çıkan Gün'e maaş ödemeye devam eden FOX, FETÖ'nün yanında yer alarak adeta meydan okuyor...
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