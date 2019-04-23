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Florya'da 23 Nisan coşkusu! Fatih Terim duvara bakın ne yazdı

23.04.2019 16:54

Galatasaray 23 Nisan'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Florya'ya gelen çocuklar tesis duvarlarına çizimler yaptı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Fatih Terim de duvara torunlarının isimlerini yazdı.


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