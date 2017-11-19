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Fikret Orman'dan Cumhurbaşkanı'na stat teşekkürü

18 Kasım 2017, Cumartesi
Beşiktaş Başkanı Orman, yeni stadın yapımında Cumhurbaşkanı'nın arkalarında durduğunu açıkladı.
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