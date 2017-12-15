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FETÖ'cüler Korkmaz ve Saygılı'nın ihanet görüntüleri

14 Aralık 2017, Perşembe
17 Aralık kumpas belgelerinin ABD'ye nasıl kaçırıldığı ilk kez Kadraj programında ekranlara getirildi. Emniyet içindeki FETÖ'cü teröristler Yakub Saygılı ve Hüseyin Korkmaz'ın ihanet görüntüleri ilk kez yayınlandı.
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