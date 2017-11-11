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FETÖ'cü provokatör 10 Kasım törenini birbirine kattı

10 Kasım 2017, Cuma
Aydın'da FETÖ davası kapsamında tutuksuz yargılanan Yıldız, 10 Kasım töreninde bir anda "Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağırdı.
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