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Aydın'da FETÖ davası kapsamında tutuksuz yargılanan Yıldız, 10 Kasım töreninde bir anda "Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağırdı.
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