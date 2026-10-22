Troya'da tarihi keşif: 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık idol başı bulundu
Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen Troya kazılarında tarihi önemde iki yeni eser çıkarıldı. Çalışmalarda yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık insan biçimli idol başı gün ışığına kavuştu. Ele geçirilen flüt 160 yılı aşkın Troya kazı tarihinin ilk ve tek müzik aleti olarak kayıtlara geçti. Bu keşif kentteki müzik kültürünün varlığına dair doğrudan bir arkeolojik kanıt sağladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber