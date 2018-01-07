FETÖ'cü Kuytul'dan küstah tehdit

Furkan Vakfı Başkanı FETÖ'cü Alparslan Kuytul'dan yine skandal bir açıklamaya imza attı. FETÖ'cü teröristler tarafından yapılan hain darbe girişimine karşı kahramanca sokağa çıkan ve darbecilere direnen Türk halkına hakaretler savurdu. FETÖ ağzıyla konuşan Kuytul, ihanet örgütünün 15 Temmuz'da köprüde bir askerin başının kesildiği ve köprüden atıldığı yalanını tekrarladı. Hain darbeye direnen bu milletin evlatlarına kurşun sıkan FETÖ'cüleri mağdur gibi göstermeye kalktı, sokağa çıkanları da örgüt olarak tarif ederek alçak sözler söyledi.
TEHDİT ETTİ
Hükümetin 15 Temmuz'da hain darbe girişimine direnen sivillere yargı zırhı getiren KHK'sını da hedefine alan FETÖ'cü Kuytul, " Bunların hesabı sorulmayacak mı sanıyorsunuz" diyerek küstahça tehditler savurdu.
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