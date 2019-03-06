FETÖ'cü hainlerin "Batman'da tecavüze uğrayan Ayşe Arslanoğlu intihar etti" yalanına valilikten cevap! 06.03.2019 12:35

HDP'liler ve FETÖ'ye destek veren hesaplar, sosyal medya üzerinden kara propagandaya devam ediyor. Sosyal medyayı bilgi kirliliği üretmek adına kullanan FETÖ'cülerin, Batman'da tecavüze uğrayan Ayşe Arslanoğlu'nun intihar ettiği yönünde tweetler attığı görüldü. HDP'li milletvekilleri de bu yalana destek verdi. Fakat Batman Valiliği atılan tweetler üzerine bir açıklama yaparak, intihar eden böyle bir vatandaşın olmadığını duyurdu.