FETÖ'cü Arzu Yılmaz'ın Gezicilere şirin görünme çabası
17 Ekim 2017, Salı
Eski Today's Zaman yazarı firari FETÖ'cü İhsan Yılmaz'ın eşi Arzu Yılmaz'ın bukalemun gibi kılıktan kılığa girdiği ortaya çıktı... 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından cezaevine atılan hainleri savunan Yılmaz, gezicilere de şirinlik yapmayı ihmal etmiyor. İngiltere'de katıldığı bir koşu öncesinde video çeken Yılmaz şunları söylüyor: "15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra maalesef halan içeride olan 200 bine yakın hizmet gönüllüsü veya hizmet gönüllüsü olmayan insanlar için koşacağım. Koşarken kimleri düşüneceğim; Nuriye ve Semih'i düşüneceğim. Berkin Elvan'ı düşüneceğim, Ali İsmail Korkmaz'ı düşüneceğim, Veli Saçılık'ı düşüneceğim ve onlara dua edeceğim"
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