"Fenerbahçe'nin Vedat Muriç için pazarlığa oturacağı rakam 100 milyon Euro" 16.09.2019 12:54

A Spor 'da yayınlanan Takım Oyunu programında A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'li futbolcu Vedat Muriç'in transfer pazarlığına dair flaş açıklamalarda bulundu. Gürcan Bilgiç, "Vedat Muriç değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç'i 30-40 milyon Euro'ya vermez, vereceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin Muriqi için pazarlıklarda talep edeceği rakam 30-40 milyon euro filan değil. Gareth Bale gibi 90-100 milyon euro gibi bir rakamla masaya oturacaklar" ifadelerini kullandı.