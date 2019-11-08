Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI anlatım İZLE 08.11.2019 17:51

Fenerbahçe Süper Lig 11. hafta maçında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler Hakem Ali Palabıyık’ın yöneteceği müsabakada rakibini yenip maç fazlasıyla lider olma hesapları yapıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarını üzmüştü. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.30 başlayacak mücadele BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği FENERBAHÇE KASIMPAŞA maçı CANLI anlatımını taraftarlar anbean takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler. Öte yandan maçın istatistik bilgileri, kadroları, golleri ve ÖZET anlatım detaylarına haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

Fenerbahçe kendi sahasında liderlik maçına çıkıyor. Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Sarı lacivertliler rakibini yenip maç fazlasıyla liderlik hesapları yapıyor. Konyaspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarını üzmüştü. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.30 başlayacak mücadele BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği FENERBAHÇE KASIMPAŞA maçı CANLI anlatımını taraftarlar anbean takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler. Öte yandan maçın istatistik bilgileri, kadroları, golleri ve ÖZET anlatım detaylarına haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM