Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ettiği maçta Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldığı maça Fatih Terim'in yaşadığı tartışma damgasını vurdu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in tartışmaya giriş görüntüleri kameraya böyle yansıdı.
Fatih Terim ile Robinho arasındaki kavga kameralara böyle yansıdı21.05.2019 10:46
- Fatih Terim ile Robinho arasındaki kavga kameralara böyle yansıdı
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