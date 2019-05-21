Fatih Terim ile Robinho arasındaki kavga kameralara böyle yansıdı 21.05.2019 10:46

Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ettiği maçta Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldığı maça Fatih Terim'in yaşadığı tartışma damgasını vurdu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in tartışmaya giriş görüntüleri kameraya böyle yansıdı.