Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi yeşile büründü! Havadan görüntülendi 07.10.2019 07:31

Çocuk felci olarak bilinen Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.