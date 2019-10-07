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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi yeşile büründü! Havadan görüntülendi

07.10.2019 07:31

Çocuk felci olarak bilinen Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.


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