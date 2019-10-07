Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi yeşile büründü! Havadan görüntülendi

Çocuk felci olarak bilinen Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi yeşile büründü! Havadan görüntülendi07.10.2019 07:31
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