Şanlı ordumuz Resulayn'ın güvenliğini sağladıktan sonra YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asmıştı. Türkiye'nin zaferini hazmedemeyen Fatih Portakal da Mehmetçiğin bayrak asmasını kınayarak görüntüleri yayınlamadı.
Fatih Portakal şanlı ordumuzun YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asmasını hazmedemedi! O görüntüleri yayınlamadı23.10.2019 22:51
- Fatih Portakal şanlı ordumuzun YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asmasını hazmedemedi! O görüntüleri yayınlamadı
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