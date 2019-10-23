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Fatih Portakal şanlı ordumuzun YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asmasını hazmedemedi! O görüntüleri yayınlamadı

23.10.2019 22:51

Şanlı ordumuz Resulayn'ın güvenliğini sağladıktan sonra YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asmıştı. Türkiye'nin zaferini hazmedemeyen Fatih Portakal da Mehmetçiğin bayrak asmasını kınayarak görüntüleri yayınlamadı.


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