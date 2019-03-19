Fahrettin Altun paylaştı! Kocaeli'de Başkan coşkusu 19.03.2019 21:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ereğli ve Sakarya’nın ardından düzenlediği Kocaeli mitingine merhum sanatçı Kayahan'ın “Bir Aşk Hikayesi” şarkısıyla başladı. Başkan Erdoğan da o şarkıya eşlik ederken ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun o anları Twitter hesabından paylaştı.