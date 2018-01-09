"Fahreddin Paşa Sokağı" oldu

ABD ve İsrail kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ankara'dan unutamayacağı bir ders verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, BAE'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613'üncü sokağın isminin "Fahreddin Paşa Sokağı", 609'uncu caddenin isminin "Medine Müdafii Caddesi" olarak değiştirilmesini kabul etti. Tabelalar da bugün canlı yayında takıldı
"Fahreddin Paşa Sokağı" oldu09 Ocak 2018, Salı
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Sokağa Fahrettin Paşanın isminin verilmesi çok güzel bir cevap oldu.Yurdun çeşitli yerlerinde camilerde okullarda da paşamızın ismi yaşatılmalı.
tam nokta atışı olmuş onlara gelen kişi adres sordukça bu adresi söyler dururlar artık :)
DÜN BUNLAR MI DEDELERİMİZİ ARKADAN VURDULAR BU SURATSIZLAR RUHLARI KALPLERİ KARARMIŞ NECASLER
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