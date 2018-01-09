"Fahreddin Paşa Sokağı" oldu 09 Ocak 2018, Salı

ABD ve İsrail kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ankara'dan unutamayacağı bir ders verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, BAE'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613'üncü sokağın isminin "Fahreddin Paşa Sokağı", 609'uncu caddenin isminin "Medine Müdafii Caddesi" olarak değiştirilmesini kabul etti. Tabelalar da bugün canlı yayında takıldı