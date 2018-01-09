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"Fahreddin Paşa Sokağı" oldu

09 Ocak 2018, Salı

ABD ve İsrail kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ankara'dan unutamayacağı bir ders verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, BAE'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613'üncü sokağın isminin "Fahreddin Paşa Sokağı", 609'uncu caddenin isminin "Medine Müdafii Caddesi" olarak değiştirilmesini kabul etti. Tabelalar da bugün canlı yayında takıldı

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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efe efe

Sokağa Fahrettin Paşanın isminin verilmesi çok güzel bir cevap oldu.Yurdun çeşitli yerlerinde camilerde okullarda da paşamızın ismi yaşatılmalı.

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evet0
hayır0
cevapla 09.01.2018 18:25
fahrettin paşam fahrettin paşam

tam nokta atışı olmuş onlara gelen kişi adres sordukça bu adresi söyler dururlar artık :)

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evet0
hayır0
cevapla 09.01.2018 17:16
DOGAN DOGAN

DÜN BUNLAR MI DEDELERİMİZİ ARKADAN VURDULAR BU SURATSIZLAR RUHLARI KALPLERİ KARARMIŞ NECASLER

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evet0
hayır0
cevapla 09.01.2018 15:49
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