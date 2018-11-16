Ticaret Bakanlığı, 'mobil şikayet sistemi'ni devreye soktu. Tüketiciler artık, şikayetlerini tek tıkla bakanlığa bildirilebilecek.
Fahiş fiyat artışına 'mobil şikayet'16 Kasım 2018, Cuma
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