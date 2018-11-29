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Fabrikada konteyner faciası! İşçiler altında kaldı

29 Kasım 2018, Perşembe

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan 3 işçi, malzeme yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. 2 işci hayatını kaybederken 1 işci ağır yaralandı.


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