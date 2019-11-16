EYT'de son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçimi kaybetsek de... 16.11.2019 15:27

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok net açıklama geldi. Emeklilik için gün sayan binlerce vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Bugün İstanbul'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Peki, “EYT çıkacak mı?” İşte EYT ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika EYT açıklaması…

Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezi Toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı"

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tutturmuşlar erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim başımıza bu erken emekliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın.

Hem erken emeklilikle ideal olan ücreti alamayacak, ikinci bir iş aramak suretiyle işsizliğe öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi böylece oluşan kaos ortamında siyasi rant hesabıdır. Bu hesap kötü bir hesaptır.

Biz bunu politik hesaplarla yapmayız, yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum; beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimize fayda neredeyse ona varım, milletime, ülkeme zararın olan şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" dedi.