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Etiyopya'da eller Erdoğan ve Mehmetçik için semaya kalktı

27 Ocak 2018, Cumartesi
Etiyopya’nın Afar bölgesinde eller, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye’nin Afrin bölgesinde operasyon yürüten Mehmetçik için semaya kalktı. Bölgede, yetim çocuklar ve öğretmenleri ile kanaat önderleri, namaz kılıp, dua etti.
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