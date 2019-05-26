Son dakika haberine göre Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 17.00 sularında hayata gözlerini yumdu.
Eşref Kolçak hayatını kaybetti!26.05.2019 19:49
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