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Esra Erol'un eşi Ali Özbir paylaştı sosyal medya yıkıldı: İnsanın canı çekiyor...

31.05.2019 09:38

Esra Erol, 6 yıl önce Ali Özbir ile canlı yayında dünyaevine girmişti. İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek çocuğu olan Esra Erol, hem kariyer hem de özel hayatıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Atv ekranlarında Esra Erol'da programını sunan başarılı sunucu Esra Erol'un küçük oğlu Ömer Erol, babası Ali Özbir'in paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşulan ünlü çocukları arasına girdi. Esra Erol'un eşi son olarak geçtiğimiz akşam oğlunun uyurken ki hallerini, ""Adamın uyuması bile iştahlı:))) insanın canı çekiyor" notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Esra Erol'un çocukları...


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