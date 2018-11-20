Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeninden dikkat çeken paylaşım! EDHO'da Tipi kurtulacak mı? 20 Kasım 2018, Salı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam Atv ekranlarında yine izleyicisine nefes kesen anlar yaşatacak. Atv'nin bol aksiyonlu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölümde Alparslan ve İlyas tek bir amaç uğruna yeniden birleşecek. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostu İlyas'ın elinden ölümünü beklerken, diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmayacak. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır. İzleyici merakla Tipi'nin ölüp ölmeyeceğini merak ederken, dizinin yönetmeni Onur Tan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm hakkında ipucu mu?' dedirten o paylaşımı....