Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölümden çok konuşulan üçüncü sahne! 13.02.2019 17:07

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüme damga vuran üçüncü sahne ise, Çakırbeyliler'in, özellikle de Behzat'ı öldürmek isteyen İlyas'ın, Façalı ailesinin masanın üyesi olduğunu öğrendiği an oldu. Ünal Kaplan, masanın yeniden lideri olma koşuluyla İlyas ve Behzat'ı hapishaneden çıkartı. İlyas'ın Ömür Façalı sayesinde Behzat'ı öldürmemesinin ardından Ünal Kaplan devreye girdi Haşmet Façalı ile bir görüşme ayarladı. Bu görüşmenin sonunda Façalılar masanın yeni üyesi oldu.