Son dakika haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında “Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski futbolcu İsmail Demiriz'e FETÖ'den hapis cezası26.03.2019 13:23
- Eski futbolcu İsmail Demiriz'e FETÖ'den hapis cezası
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