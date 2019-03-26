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Eski futbolcu İsmail Demiriz'e FETÖ'den hapis cezası

26.03.2019 13:23

Son dakika haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında “Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


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