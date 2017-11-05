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Esir Osmanlı askerlerinin mektupları ailelerine ulaştırılacak

05 Kasım 2017, Pazar
1. Dünya Savaşı'nda İngilizlere esir düşen ve Arakan'daki esir kampında çoğu şehit olan askerlerin ailelerine yazdığı mektuplar arşivlendi. Mektuplar yazan askerlerin torunlarına ulaştırılacak.
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