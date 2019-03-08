Esenyurt'ta korkutan patlama | Ortalık savaş alanına döndü | Patlama anı kamerada

Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokağın her iki tarafında güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı.
Esenyurt'ta korkutan patlama | Ortalık savaş alanına döndü | Patlama anı kamerada08.03.2019 11:27
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