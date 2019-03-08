Haberler Web TV Esenyurt'ta korkutan patlama | Ortalık savaş alanına döndü | Patlama anı kamerada

Esenyurt'ta korkutan patlama | Ortalık savaş alanına döndü | Patlama anı kamerada

08.03.2019 11:27

Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokağın her iki tarafında güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları