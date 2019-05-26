Esenler’de CHP'li Ekrem İmamoğlu’na PKK tepkisi 26.05.2019 09:34

Esenler Dörtyol Meydanı'nda seçim çalışması için gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar PKK tepkisi gösterdi. Vatandaşların tepkisi sonrasında çevik kuvvet araya girerken, İmamoğlu ise kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.