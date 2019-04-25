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Erzurum'da günlerdir aranan 4 yaşındaki Furkan'ın babası Fehim Yiğit tutuklandı

25.04.2019 18:38

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) babası Fehim Yiğit tutuklandı.


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