Erzurum'da günlerdir aranan 4 yaşındaki Furkan'ın babası Fehim Yiğit tutuklandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) babası Fehim Yiğit tutuklandı.
Erzurum'da günlerdir aranan 4 yaşındaki Furkan'ın babası Fehim Yiğit tutuklandı25.04.2019 18:38
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