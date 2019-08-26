Erman Toroğlu'ndan TFF'ye çok sert VAR tepkisi 26.08.2019 11:09

Sabah Spor Yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmaların ardından TFF'ye VAR sistemi üzeirnden çok sert eleştirilerde bulundu. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor ve Galatasaray - Konyaspor karşılaşmalarında yaşanan hakem hatalarına dikkat çeken Toroğlu, "Eğer birileri bir şey yapıyorsa, eğer yayıncı kuruluş bazı haltları organize edecek, TFF de buna göz yumacaksa..." sözleri ile tepkisini dile getirdi.

SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Atiker Konyaspor maçlarında yaşanan hakem hatalarını eleştirdi. Toroğlu, "Eğer birileri bir şey yapıyorsa, eğer yayıncı kuruluş bazı haltları organize edecek, TFF de buna göz yumacaksa..." sözleri ile tepkisini dile getirdi. İşte Erman Toroğlu'nun 'TFF ne yapmak istiyor!' başlıklı o yazısı...

İki maçı üst üste seyrettik. Önce Trabzon-Yeni Malatya, sonra Galatasaray-Konya. Konuşmayalım diyoruz, yazmayalım diyoruz ama sonunda öyle bir yere geliyoruz ki mecbursunuz yazmaya ve konuşmaya.

Trabzon-Yeni Malatya maçında Ekuban'a net bir penaltı yapılıyor. VAR ortada yok. Galatasaray-Konya maçında Diagne'nin yaptığı net bir penaltı var. Gene VAR ortada yok.

Galatasaraylı Seri rakibine kasıtlı basıyor. Hakem atlıyor. Gözünün önünde ve sarı kart veriyor. Sonra VAR çağırıyor, bu sefer doğru karar çıkıyor: Kırmızı.

Peki arkadaşlar bu VAR neye göre var, neye göre yok? Trabzon maçının son dakikası; Trabzonlu oyuncu, rakibinin sırtına basarak merdiven gibi yükseliyor, kafayı vuruyor. Hakemin faul verecek gücü yok! Sergen kenarda çıldırıyor.

Maalesef beyler, hakemler yine kötü. Trabzon-Malatya maçındaki kötü. Kalkavan kötü. Kalkavan, Diagne'nin pozisyonunu görmeyebilir, bir şey diyemem. Ama VAR nasıl görmez de çağırmaz onu anlamak mümkün değil.

Eğer birileri bir şey yapıyorsa, eğer yayıncı kuruluş bazı haltları organize edecek, TFF de buna göz yumacaksa, söyleyin beyler, eğer bazılarını susturup, eğer bazı şeylerin üstünü kapatıp, bazı şeyleri konuşturmayacaksınız o zaman sıkıyönetim ilan edin futbolda!

Gelelim Galatasaray maçına... Konya arkada huniyi kurdu, Galatasaray'ı kımıldatmadı. Galatasaray bu huniyi açacak hiçbir şey yapamadı. Neymiş efendim, Galatasaray yüzde 75 topla oynamış. Konyaspor yüzde 25 oynamış.

Geçiniz, bir halt yapamadıktan sonra istersen yüzde yüz oyna topla. Nitekim ancak çok ani atılan bir ters topta Konya defansı yön değiştirmeye kalkıyor. Hücum ani geldiği için de yapamıyor. Babel golü atıyor.

Şimdi burada Aykut Kocaman'a da bir şey söyleyeceğim. Tabi Fatih Terim'e de... Yahu kardeşim, Galatasaray ile kafa kafaya oyna.

Galatasaray'a yenilsen ne olur? Sana kim ne der? Futbolu bu kadar çirkinleştirmeye, bu kadar zevksizleştirmeye hakkın var mı Kocaman? Rezalet bir Konyaspor.

Golü yiyen bir Konyaspor bu sefer açılıyor. Battı balık yan gider diyor. Hiç olmazsa biraz top oynayalım. Bir başlıyorlar top oynamaya.

Bakıyorlar ki karşısındaki Galatasaray kartondan generallerden kurulu. Oynadıkça heyecanlanıyorlar, oynadıkça Galatasaraylılar oyundan düşüyorlar.

Konyaspor sağdan geliyor, soldan geliyor. Galatasaray'da tık yok. Niye? Çünkü Galatasaray'da takımı idare edecek sahada beyin yok. O da sakat; Belhanda. Yani Galatasaray aslında doksan dakika beyinsiz oynadı.