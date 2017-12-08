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Erdoğan'ın Yunan Cumhurbaşkanı'na tarihi ayarı

07 Aralık 2017, Perşembe
Karşılamanın ardından konuya geçen iki lider, basın toplantısı gerçekleştirdi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, "Lozan Antlaşması tartışılacak bir sözleşme değil." dedi. Bunun üzerine sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir konuşma yaptı. İşte o anlar...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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oğuz kaan oğuz kaan

sen yaradanın bir lütfusun bu millete uzun adam.çoook güzel bi ince ayar.

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evet5
hayır0
cevapla 07.12.2017 15:44
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