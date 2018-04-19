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Erdoğan'ın tarihi seçim konuşması

18 Nisan 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mayıs 2017'de yaptığı efsane seçim konuşması.
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