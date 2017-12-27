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Erdoğan'ı Türk kökenli Abeşeler karşıladı

26 Aralık 2017, Salı
Erdoğan'ı karşılamaya Osmanlı döneminde Çad'da kalan Türk kökenli Abeşeler, "Türkiye'nin Çad'daki ailesi, Türkiye'nin bahçesi size hoşgeldiniz diyor" pankartı açtı. Ellerinde Türk ve Çad bayrağı taşıyan Çadlılar, "Erdoğan burada" diye şarkı söyledi..
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