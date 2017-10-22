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Erdoğan'dan Trump'a medeniyet göndermesi

21 Ekim 2017, Cumartesi
Erdoğan: 'Sayın Trump bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir.'
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