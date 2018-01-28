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Erdoğan'dan Lozan konusunda Kılıçdaroğlu'na sert sözler

27 Ocak 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'deki AK Parti Gençlik Kolları İl Kongresi öncesi halka seslendi. Ege Adaları ve Lozan konusunda CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na sert mesajlar gönderen Erdoğan; "Tarihi dosyaları hazırlatıyorum. Kim, nerede, neyi vermiş herkes görecek!" dedi.
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