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Erdoğan'dan Hakkari'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

01 Ağustos 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da şehit düşen astsubay eşi ve 11 aylık çocuğunun cenaze töreni sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Bunları parlamentoya gönderme gayreti içinde olanlara en güzel cevaptır. Sivas'taki cenazeye katılacağım" dedi.

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