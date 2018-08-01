Erdoğan'dan Hakkari'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da şehit düşen astsubay eşi ve 11 aylık çocuğunun cenaze töreni sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Bunları parlamentoya gönderme gayreti içinde olanlara en güzel cevaptır. Sivas'taki cenazeye katılacağım" dedi.
Erdoğan'dan Hakkari'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama01 Ağustos 2018, Çarşamba
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