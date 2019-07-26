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Erdoğan yerli elektrikli traktörün deneme sürüşünü yaptı! 45 dakika şarjla 7 saat çalışıyor

26.07.2019 21:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada direksiyon başına geçti. Erdoğan, biçerdöverde buğday hasatı yaptı. Öte yandan, Başkan Erdoğan 45 dakika şarjla 7 saat aralıksız çalışan yerli üretim elektrikli traktörün deneme sürüşünü yaptı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada direksiyon başına geçti. Erdoğan, biçerdöverde buğday hasatı yaptı. Öte yandan, Başkan Erdoğan 45 dakika şarjla 7 saat aralıksız çalışan yerli üretim elektrikli traktörün deneme sürüşünü yaptı.

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