Erdoğan: "Yeni AKM sembol bir mekan olacak"06 Kasım 2017, Pazartesi
"YENİ AKM SEMBOL BİR MEKAN OLACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılacak olan dev opera binası ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan "Yeni Atatürk Kültür Merkezi tamamlanıp hizmete girdiğinde, inşallah İstanbul ve ülkemiz için sembol bir mekân olacak" diye belirtti. Erdoğan, dünyanın sembol opera binalarının ve yeni yapılacak olan AKM'nin görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.
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