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Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı

11 Aralık 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.
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