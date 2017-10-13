Yol Durumu

Erdoğan: Türkiye boyunduruk altına alınmaya çalışılıyor

12 Ekim 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye içerden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. Ülkemiz tıpkı pençeleri sökülmüş bir aslan gibi ehlileştirilmek, boyunduruk altına alınmak isteniyor." dedi.
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