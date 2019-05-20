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Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu kabul etti

20.05.2019 21:00


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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