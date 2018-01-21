Erdoğan: Rahat durun dedik, durmadılar! Gereğini yapıyoruz
21 Ocak 2018, Pazar
Kütahya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rahat durun dedik, durmadılar! Ve şimdi gereğini yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz" diyerek Afrin operasyonunun başladığını duyurdu... "Afrin harekatı sahada fiilen başladı." cümlesini kurdu ve ekledi; "Devamı da gelecek. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek" dedi. Erdoğan, ABD yönetiminden gelen çelişkili açıklamalara da değindi. "Söylenenlere değil, sahada olan bitene bakarız." dedi.
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