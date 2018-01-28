Yol Durumu

Erdoğan: Millet 15 Temmuz gibi Afrin'e de yürüyor

27 Ocak 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Bu Afrin operasyonu var ya, işte bak millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor." dedi.
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