Erdoğan: Millet 15 Temmuz gibi Afrin'e de yürüyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Bu Afrin operasyonu var ya, işte bak millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor." dedi.
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