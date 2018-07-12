Erdoğan - Merkel görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi başladı.
Belçika'nın başkenti Brüksel bugün ve yarın NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirveye 40 ülkenin devlet başkanlarının katılması bekleniyor. ABD-AB geriliminin zirveye yansıma ihtimali endişe yaratırken, Trump'ın müttefik ülkelerin savunma harcamalarını gündeme getirmesi ve Alman Şansölyesi Merkel'in Trump'a yanıt vermesiyle, zirve gerilimle başladı.
Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.