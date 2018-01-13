Erdoğan: "Kandil'e kadar gittik daha da gideceğiz!"
13 Ocak 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Elazığ 6. İl Olağan Kongresi'nde konuştu. Terör örgütü PKK'ya yönelik sert mesajlar gönderen Erdoğan; "Bugünde ülkemizin verdiği mücadelede en büyük desteği aldığımız kardeşlerimizin başında Elazığ geliyor. Kim vatanımız bölmeye çalışırsa tanklarımızla inlerine gireriz. Taa Kandil'e kadar gittik yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilecek. Fırat Kalkanı Harekatı bunun örneğidir." dedi.
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HELAL OLSUN TAYYİP BABA YA
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