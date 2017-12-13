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Erdoğan, iş adamı İbrahim Çağlar'ın cenazesine katıldı

12 Aralık 2017, Salı
Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) İbrahim Çağlar için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal bir konuşma yaptı.
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