Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2018-2023 dönemini kapsayan kadının güçlenmesi eylem planı hazırlandı. Ülkemizde ilk defa böyle kapsamı bir strateji belgesi ortaya çıktı. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatını güçlendirmek için gerekenler bu belgede. Bu belge ile kadınların güçlendirilmesi için yapılacak çalışmaların dayandığı bir yol haritası ortaya çıktı. Bu yol haritanıza göre düzeninizi kuracaksınız. Ekonomide kadınların yerini güçlendirme ve geliştirme gayreti içinde olacağız. Bir kez daha emeği geçenleri kutluyorum. Bu planın her aşamasını bakanlığımızla birlikte takip edeceğim" dedi.
Erdoğan: "Her adımını takip edeceğim"08 Mart 2018, Perşembe
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